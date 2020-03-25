25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de favori Erol Bulut

Yönetim kararını verdi! Takımın başına o isim geçecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

, oynanması durumunda ligin bitimine 8 hafta kala hoca aramayacak. Kanarya, gelecek sezon öncesi 'u çalıştıran 'a imza attıracak.

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra gündemine birçok teknik adamı alan F.Bahçe'de karar aşamasına gelindi. Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin oynanması durumunda kalan haftalar öncesi altyapı hocası Serdar Dayat ile yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunda 'u takımın başına getirmeyi hedefliyor. Yönetim, Alanya'yı çalıştıran genç hocanın sezon sonu bitecek sözleşmesini bekliyor.

İLK HEDEFİ KUPA

Erol Bulut'un da formasını giydiği 'de teknik direktörlük yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. 45 yaşındaki hoca, bu sezon yarı finale kaldığı 'nı kaldırıp, kariyerindeki ilk başarısına ulaşmayı planlıyor. 'daki görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe ile masayı oturmak isteyen genç teknik adam, şans verilmesi halinde uzun vadeli bir çalışma ortamı hedefliyor.

ERSUN YANAL'I GEÇTİ

Son 3 yılda Malatyaspor ve Alanyaspor ile Süper Lig'in öne çıkan teknik adamlardan olan Erol Bulut, bu sezon 1.65 puan ortalaması yakaladı. 'ın ise bu sezon Fenerbahçe'de 1.63'lük puan ortalaması vardı.

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