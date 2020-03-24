Fenerbahçe'den Beşiktaşlı Gökhan Gönül'e sürpriz teklif!
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Gökhan'ın bu teklife ne cevap vereceği merak konusu...
Yeni sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlayan Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim 3 yıl önce sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için devreye girdi.
TEKLİF 1+1 YILLIK
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı. 34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti.
Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.
Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı-lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
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