25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu aşkı

Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu aşkı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Sezon başında için 'nin kapısını çalan , istenen yüksek bonservis nedeni ile görüşmeleri askıya almıştı.

Sarı-lacivertlilerin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiliz ekibinin genç oyuncu için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.

ONLINE İDMAN

Sarı-lacivertli futbolcular, önceki gün itibari ile online antrenmanlara başlamıştı. Bireysel performans uzmanı 'ın gözetiminde çalışan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerinden istenenleri evlerinde video sistemi ile yapmıştı. Futbolculara koşu bandı olmak üzere teknik ekipmanlar gönderilirken, cumartesi gününe kadar antrenmanların bu sistemle devam edeceği açıklandı.

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