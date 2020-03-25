25 Mart 2020, Çarşamba
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Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu aşkı
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Derby County, istenen yüksek bonservis nedeni ile görüşmeleri askıya almıştı.
Sarı-lacivertlilerin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiliz ekibinin genç oyuncu için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.
ONLINE İDMAN
Sarı-lacivertli futbolcular, önceki gün itibari ile online antrenmanlara başlamıştı. Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın gözetiminde çalışan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerinden istenenleri evlerinde video sistemi ile yapmıştı. Futbolculara koşu bandı olmak üzere teknik ekipmanlar gönderilirken, cumartesi gününe kadar antrenmanların bu sistemle devam edeceği açıklandı.
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