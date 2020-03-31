31 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Menajeri açıkladı! Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2020

'de son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Fenerbahçeli yıldız 'nin geleceği hakkında menajeri  flaş açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Canatar, Lazio ve  iddialarıyla ilgili, "Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz ancak Vedat'ın önceliğinin 'da oynamak olacağını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

'nin Kosovalı yıldızı , son 2 sezondur gösterdiği performansla İtalyan ekipleri başta olmak züere birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Golcü oyuncunun menajeri ise Muriqi'nin geleceğiyle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canatar, TuttoMercatoWeb'e verdiği röportajda, 25 yaşındaki futbolcunun gelecekteki adresinin olabileceğinin sinyallerini verdi. Lazio ve iddiaları hakkında konuşan Canatar şunları söyledi:

F.Bahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek haberin devamı

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz.

"MURIQI'NİN ÖNCELİĞİ İTALYA"

Muriqi ile ekiplerinin de ilgilendiğini ancak oyuncusunun İtalya Serie A'ya daha sıcak baktığını belirten Haluk Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcucuyla başta Napoli ve Lazio olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de , Leicester City ve Tottenham ilgileniyor.

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Dünyaca ünlü isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi?
Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor Muriç kendini oyuna verdi! "Acayip sarıyor"
F.Bahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek F.Bahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör