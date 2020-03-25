25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye corona virüsü testi

Fenerbahçe'de corona virüsü alarmı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

futbol takımı ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra'ya geldi.

'de son dakika corona virüsü gelişmesi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle futbol kulüpleri de alarm verdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Beşiktaş Kulübü, olağanüstü hal ilan etmiş ve teknik heyet ve oyunculara tek tek corona virüs testi ugulamıştı. Hiç kimsede şüphe uyandıracak belirti olmadığı aktarılırken, şimdi de Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı Lacivertli ekip futbolcuları ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

Max Kruse'den paylaşım geldi

Sosyal medyayı etkin kullanan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, coronavirüs testi öncesi paylaşımda bulundu ve ''Öncelikle... Corona testi.'' notunu düştü.

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