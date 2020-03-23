23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de dertler derya!

Fenerbahçe'de dertler derya!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Hoca arayışını sürdüren yönetim bir yandan da Nisan ayındaki yüklü ödemeler için para peşinde. Potadaki Korona şüphesi de ekstra oldu.

Fenerbahçe'de Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada yönetimi yine zorlu günler bekliyor. Liglerin geçici olarak durdurulması teknik direktör arayışında kulübe zaman kazandırırken, mali olarak ise sıkıntıya neden olacak. Zira önümüzdeki nisanda toplamda 100 milyon lira'yı aşacak ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor. Liglerin ertelenmesiyle birlikte, maç+tribün gelirleri ve ürün satışları bıçak gibi kesildi. Başkan Koç'un yakın kurmaylarıyla birlikte kaynak aradığı ifade ediliyor.

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HOCA GELECEK SEZONA KALDI

Bu tabloda basketbol takımında ortaya çıkan Koronavirüs şüphesi ise moralleri dibe indirdi. Teknik direktör arayışı şimdilik ikinci plana düşerken, yönetim oyuncuların ve idarecilerin sağlığı için seferber olmuş durumda. Futbolda bu sezon büyük olasılıkla PRO lisans sahibi geçici bir hoca ile tamamlanacak. Yeni teknik adam ise gelecek sezona yönelik düşünülüyor. Kiralık oyuncular Michael Frey, Christian Zanka, Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'in durumuna da yeni hoca ile belli olduktan sonra karar verilecek.

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FFP'NİN YUMUŞAMASI TEK TESELLİ

'nın Covid-19 salgını yüzünden takımların uğrayacağı gelir kaybı nedeniyle Finansal Fair Play kurallarını yumuşatacağını açıklaması, Fenerbahçe için tek teselli kaynağı oldu. Ancak mali durumun düzeltilememesi halinde ileride tekrar sıkıntı yaşanmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

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