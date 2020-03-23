Fenerbahçe’nin krizden çıkış planları

Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin’de başlayan salgın özellikle Avrupa’da büyük ölçüde etki sağladı. Avrupa’da tüm liglere ara verildi ve ileri bir tarihe ertlendi. Hal böyle olunca Süper Lig’de de ertelenme kararı alındı. Krizi fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, bu arayı olumlu değerlendirerek çıkış yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de gündem kötü gidişatı bitirmek üzerine kuruldu. Teknik direktör, mali problemler gibi tüm sorunlar lige verilen bu arada giderilecek. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin çıkış planı şu şekilde;

MALİ VE İDARİ ÇÖZÜMLER

Mali yapısında ve idari yapısında problemler yaşayan Fenerbahçe'de ilk hedef bu durumları düzeltmek. Gelecek senenin planları şimdiden yapılmaya başlandı. Fenerbahçe mali yapısını düzeltmek için, futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. İdari yapıyı düzeltmek isteyen Fenerbahçe'de, kulübede eski F.Bahçeliler olacak; Teknik direktör koltuğunda Erol Bulut olacak. Erol Bulut'un yardımcılığını Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel üstlenecek. Gelecek sezon futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu idari menajer olarak görev yapacak.

ALTYAPILARA AĞIRLIK VERİLECEK

Fenerbahçe'de hedef özkaynak yaratmak olacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya önem verilecek. Hedef oyuncu ihracatı yapan bir kulüp olmak.

GAYRİMENKUL SATIŞI DA SEÇENEKLER ARASINDA

F.BAHÇE, Corona virüsü salgınının atlatılmasının ardından mali tabloda iyileşme olmadığı takdirde Fenerbahçe yeni bir yol izleyecek. Gayrimenkul satışı için bir mali genel kurula gidip üyelerden onay alma seçeneğini de masada.

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