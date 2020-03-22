22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Obradovic hakkında flaş iddia! Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu?

Flaş iddia! Obradovic ile yollar ayrılıyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Beko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı! Başantrenör 'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yerine Sarunas Jasikevicius'in geleceği belirtildi.

yönetiminde büyük başarılar yakalayan, beş yıl üst üste final four oynamasının yanında Euroleague'de şampiyonluk da gören Beko'da bu sezon işler bir türlü istendiği gibi gitmedi.

Mevcut başarısızlığın takımda ayrılık getireceği ve deneyimli coach ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

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Sırp basını, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdiğini belirttiği Obradovic'in, sezon bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını yazdı. Muhtemel yeni antrenörü de açıklayan Sırplar, coachu Saras Jasikevicius'un bu göreve getirileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli formayı oyuncu olarak da giyen 44 yaşındaki Litvanyalı efsanesinin, Fenerbahçe yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu bildirildi. Zeljko Obradovic'in ise Euroleague yönetimi tarafından gerçekleştirilecek bir projenin başına geçmesinin beklendiği ifade edildi. Euroleague CEO'su Bertomeu'nun, iyi bir teklifle Obra'yı basketbolun yaygınlaştırılması işinin başına geçireceği iletildi.

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