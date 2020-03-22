Obradovic hakkında flaş iddia! Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu?
Fenerbahçe Beko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı! Başantrenör Zeljko Obradovic'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yerine Sarunas Jasikevicius'in geleceği belirtildi.
Zeljko Obradovic yönetiminde büyük başarılar yakalayan, beş yıl üst üste final four oynamasının yanında Euroleague'de şampiyonluk da gören Fenerbahçe Beko'da bu sezon işler bir türlü istendiği gibi gitmedi.
Mevcut başarısızlığın takımda ayrılık getireceği ve deneyimli coach ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Sırp basını, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdiğini belirttiği Obradovic'in, sezon bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını yazdı. Muhtemel yeni antrenörü de açıklayan Sırplar, Zalgiris Kaunas coachu Saras Jasikevicius'un bu göreve getirileceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli formayı oyuncu olarak da giyen 44 yaşındaki Litvanyalı basketbol efsanesinin, Fenerbahçe yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu bildirildi. Zeljko Obradovic'in ise Euroleague yönetimi tarafından gerçekleştirilecek bir projenin başına geçmesinin beklendiği ifade edildi. Euroleague CEO'su Bertomeu'nun, iyi bir teklifle Obra'yı basketbolun yaygınlaştırılması işinin başına geçireceği iletildi.
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