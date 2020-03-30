30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kruse: "Evdeyim ve iyi hissediyorum"

Kruse’den sağlık durumu hakkında açıklama!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Max , "Hastanede olduğumu yazanlar var, " açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek şunları söyledi:

" olduğumu yazanlar var, . Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim."

Fenerbahçe'den anlamlı hareket! haberin devamı

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