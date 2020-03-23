23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Simeone'sini buldu

Erol Bulut ile Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone arasında büyük benzerlikler var. Oyun sertliği, beklerin hücuma desteği, kanat organizasyonları tercihi ve saha kenarındaki duruşu ile Erol Bulut Kadıköy'e yeni bir hava getirecek.

Fenerbahçe Simeone'sini buldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

'nin önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı , takımın başına geçer geçmez kendi sistemini ve futbol anlayışını adapte edecek.

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