Fenerbahçe Simeone'sini buldu

Erol Bulut ile Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone arasında büyük benzerlikler var. Oyun sertliği, beklerin hücuma desteği, kanat organizasyonları tercihi ve saha kenarındaki duruşu ile Erol Bulut Kadıköy'e yeni bir hava getirecek.