16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday Joachim Löw

F.Bahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

'de iki haftadır durumu idare eden ’nin süresi doldu. Teknik adam arayan ve adı ve ile anılan sarı-lacivertlilerin şimdi de Löw’ün kapısını çaldığı belirtildi.

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İki haftadır A lisansı ile kulübede durumu idare eden 'nin süresi doldu. Kurallar gereği maçından itibaren kenarda artık pro lisans sahibi bir antrenörün yer alması gerekiyor.

Yönetim yeni arayışına hız verdi. Şimdiye kadar gündeme gelen Lucescu, , ve konusunda bir gelişme olmazken, ise PSV'yi tercih etti. Sarı- lacivertlilerin son olarak 'le temas kurduğu iddia edildi. Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 60 yaşındaki Löw'ün Euro 2020 finallerinin iptal edilmesi halinde gelebileceği ileri sürüldü.

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Yönetim bu hafta da teknik direktör bulamazsa maçında kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat'ın yer alması bekleniyor. Pro lisans diploması olan Dayat, sarılacivertli kulübün akademi takımlarının sorumlusu.

"LUCESCU FENERBAHÇE'NİN SORUNUNU ÇÖZER"

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ile ilgili ülkesinden açıklama geldi. Voluntari Kulübü Başkanı Ioan Andone, "Lucescu zaten uzun süredir davet alıyordu. Türkiye Milli Takımı'ndan ayrıldığından beri teklif alıyordu. Beşiktaş'tan da teklif aldı. Fenerbahçe bugünlerde problemler yaşayan bir kulüp. Bence Luce Fenerbahçe'nin başına geçerse, buradaki sorunları çözer" dedi.

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