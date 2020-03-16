Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday Joachim Löw
Fenerbahçe'de iki haftadır durumu idare eden Zeki Göle’nin süresi doldu. Teknik adam arayan ve adı Erol Bulut ve Mircea Lucescu ile anılan sarı-lacivertlilerin şimdi de Löw’ün kapısını çaldığı belirtildi.
Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinden bu yana maçlara teknik direktörsüz çıkan Fenerbahçe'de deniz bitti!
İki haftadır A lisansı ile kulübede durumu idare eden Zeki Göle'nin süresi doldu. Kurallar gereği Kayseri maçından itibaren kenarda artık pro lisans sahibi bir antrenörün yer alması gerekiyor.
Yönetim yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Şimdiye kadar gündeme gelen Lucescu, Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Tayfun Korkut konusunda bir gelişme olmazken, Roger Schmidt ise PSV'yi tercih etti. Sarı- lacivertlilerin son olarak Joachim Löw'le temas kurduğu iddia edildi. Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 60 yaşındaki Löw'ün Euro 2020 finallerinin iptal edilmesi halinde gelebileceği ileri sürüldü.
Yönetim bu hafta da teknik direktör bulamazsa Kayserispor maçında kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat'ın yer alması bekleniyor. Pro lisans diploması olan Dayat, sarılacivertli kulübün akademi takımlarının sorumlusu.
"LUCESCU FENERBAHÇE'NİN SORUNUNU ÇÖZER"
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Mircea Lucescu ile ilgili ülkesinden açıklama geldi. Voluntari Kulübü Başkanı Ioan Andone, "Lucescu zaten uzun süredir davet alıyordu. Türkiye Milli Takımı'ndan ayrıldığından beri teklif alıyordu. Beşiktaş'tan da teklif aldı. Fenerbahçe bugünlerde problemler yaşayan bir kulüp. Bence Luce Fenerbahçe'nin başına geçerse, buradaki sorunları çözer" dedi.
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