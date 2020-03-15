15 Mart 2020, Pazar

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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, maçı 1-0 kazandı. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması geceye damga vurdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 12:13
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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

7 maç sonra kazanan Konyaspor'un tek golünü 41. dakikada Riad Bajic atarken ev sahibinde 67'de Skubic, 76'da ise Ömer Ali Şahiner ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Konyaspor bu sonuçla puanını 26 yaparak maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı ve kümede kalma umutlarını korudu. Fenerbahçe ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

KONYA'DA İLGİNÇ ANLAR
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin, dakikalar 70'i gösterdiğinde taç atışı kullandı

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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

Harun'un taç kullanması sosyal medyada dikkat çekerken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir kısmı da duruma tepki gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor karşısında maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

İşte sosyal medyada Harun Tekin yorumları...

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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!
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