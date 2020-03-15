15 Mart 2020, Pazar
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Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, maçı 1-0 kazandı. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması geceye damga vurdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Giriş Tarihi: 15.03.2020 12:13
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