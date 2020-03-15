Harun Tekin Konyaspor maçına damga vurdu!

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, maçı 1-0 kazandı. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması geceye damga vurdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.