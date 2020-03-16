Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar..
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında olacak isim belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim yaptığı toplantının ardından Emre Belözoğlu'yla bu sezonu bitirme kararı aldı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hızlanmıştı. Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında teknik heyetten Zeki Murat Göle takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar kararını verdi ve takımı sezon sonuna kadar camianın tanıdık ismi Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de az önce sona eren yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Lacivertli takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilecek.
Ancak prosedürü tamamlamak için sarı Lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.
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