16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar..

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar..
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020

 ekiplerinden 'de sezon sonuna kadar takımın başında olacak isim belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim yaptığı toplantının ardından 'yla bu sezonu bitirme kararı aldı.

'de 'ın sona ermesinin ardından arayışları hızlanmıştı. Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında teknik heyetten Zeki Murat Göle takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar kararını verdi ve takımı sezon sonuna kadar camianın tanıdık ismi 'na emanet etti.

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Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de az önce sona eren yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Lacivertli takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilecek.

Ancak prosedürü tamamlamak için sarı Lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.

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