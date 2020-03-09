09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Koç ile 21 ayda 4 teknik direktör

Koç ile 21 ayda 4 teknik direktör
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Fenerbahçe'yi Avrupai vizyona kavuşturma vaadiyle başkanlığa gelen sözünü tutamadı. Mali açıdan kulübe önemli destek sağlayan Koç, buna karşılık takımında 21 ayda 4 farklı teknik adamla çalıştı.

Fenerbahçe'yi Avrupai vizyona kavuşturma vaadiyle başkanlığa gelen sözünü tutamadı. Mali açıdan kulübe önemli destek sağlayan Koç, buna karşılık takımında 21 ayda 4 farklı teknik adamla çalıştı. Haziran 2018'de seçilen Koç, ilk önce Hollandalı Cocu'yu göreve getirdi. Geçen sezonun 10. haftasında gönderilen Cocu'nun yerine takımın başına yardımcısı Koeman geçti. O da 9 maçta başarılı olamayınca taraftarın da isteğiyle görev Ersun Yanal'a teslim edildi. Yanal'la da istenen sonuçlar gelmeyince geçtiğimiz hafta yollar ayrıldı. Denizli maçına antrenör Zeki Göle ile çıkıldı. 1 puan zor kurtarıldı.

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