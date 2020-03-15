15 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynamaya başladı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu topun ağzına geldi.
Giriş Tarihi: 15.03.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 13:21
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