15 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynamaya başladı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu topun ağzına geldi.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 13:21
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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle zirve yarışına tamamen havlu atmış oldu. Son 7 maçta 3 puana hasret kalan Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepkili...

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Üst üste alınan başarısız sonuçlar taraftarı üzerken, futbolcuların saha içindeki isteksiz hali Fenerbahçe yönetiminin de canını sıkmış durumda.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Konyaspor'a alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, sarı-lacivertli kurmaylar radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek 5 oyuncu bulunurken, 3 futbolcu da performansı nedeniyle gözden düşmüş durumda.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim, yeni hocanın açıklanmasının ardından gelecek sezonun temellerini atmaya başlayacak.

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