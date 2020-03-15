Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 isim birden

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynamaya başladı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu topun ağzına geldi.