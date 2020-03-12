12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Lucescu'dan başarı garantisi! "Şampiyon yaparım"

Lucescu'dan başarı garantisi! Şampiyon yaparım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

Rumen teknik adam 'nun Türkiye temsilcisi Ertuğrul, kurt hocanın F.Bahçe’den 2 yıllık kontrat istediğini ve birkaç takviye ile takımı şampiyon yapacağını söylediğini açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ilk aday konumuna gelen , şampiyonluk sözü verdi. Rumen hocanın Türkiye'deki temsilcisi Süreyya Ertuğrul, sarı-lacivertli kulübün 74 yaşındaki çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ertuğrul, "Fenerbahçe, Lucescu'ya gelip gelmeyeceğini sordu. Lucescu, Türkiye'de çalışmak istiyor. Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi. En az 2 yıllık bir anlaşma istiyor" ifadelerini kullandı.

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KARAR AŞAMASINDA

Sarı-lacıvertlİ kulüp önceki gün yaptığı toplantıda teknik direktör konusunu ve adayları masaya yatırmıştı. Yönetimin bir iki gün içinde kesin kararını vermesi ve en geç önümüzdeki hafta başında yeni hocayı açıklaması bekleniyor. kuralları gereği A Lisansı sahibi olan antrenör Zeki Murat Göle iki hafta takımın başında sahaya çıkabiliyor. Konya'da da takımın başında olacak olan Göle bu süreci tamamlayacak. 27. haftada oynanacak maçına yeni teknik direktör ile çıkılacak.

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YARDIMCILIĞA ÇETİN İDDİASI

Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesi halinde yardımcı antrenör olarak Oğuz Çetin'in düşünüldüğü iddia edildi. 57 yaşındaki Çetin son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmıştı.

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