12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Dirar sevinci

Dirar sevinci
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Garry ve Falette’nin ardından Faslı oyuncu da takımla çalışmalara başladı.

maçının hazırlıkları devam ediyor. Samandıra'da dün yapılan idmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda ise futbolcular kaleye şut çektiler. Tedavisi tamamlanan Dirar da idmanda takımla birlikte çalıştı. Rodrigues'in ardından Faslı yıldızın da iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.
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