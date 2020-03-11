11 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! "Ali Koç ile 2 kez..."

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Ersun Yanal'a kesilmiş ve 58 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı. Bu gelişme sonrası ligde oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımın başında Zeki Murat Göle bulunmuştu. Konyaspor maçında da sarı-lacivertli takımın başında olacak Göle, Kanarya'nın başında 3. bir maça çıkamayacak. Bunun sebebi ise Göle'nin sadece A lisansının olup Pro lisansının olmaması. Hal böyle olunca sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör arayışları hızlandı. Bu kapsamda birçok isim gündeme gelirken, daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'dan da bomba açıklamalar geldi. Lucescu, Fenerbahçe'yi açıkladı ve sarı-lacivertli ekibin başkanıyla 2 kez görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:10
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Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! Ali Koç ile 2 kez...

Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasıyla beraber ilk iki haftada Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet alamamış ve zirveden uzaklaşmıştı.

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Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! Ali Koç ile 2 kez...

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve ligdeki Denizlispor karşılaşmasının başına Zeki Murat Göle çıkmıştı. Bu karşılaşmadan da sarı-lacivertliler 2-2 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

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Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! Ali Koç ile 2 kez...

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'nin ise sadece A lisansı var... Yani Göle, sarı-lacivertli ekibin başında sadece 2 maç yönetebiliyor.

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Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! Ali Koç ile 2 kez...

Hal böyle olunca Sarı Kanarya'da teknik direktör arayışları da hızlanmış durumda...

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Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! Ali Koç ile 2 kez...

Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok isim gündeme gelen Fenerbahçe'de Mircea Lucescu ismi yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

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