12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hedef 2 kupa!

Hedef 2 kupa!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Yeni hoca gelene kadar yönetim tarafından teknik sorumluluk görevi verilen Emre Belözoğlu, hedeflerinin sezonu 2 kupa ile kapatmak olduğunu söyledi. Kaptan, "Zeki Göle hoca ve ile birlikte elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce 'nı kazanıp ardından 'yı müzemize götüreceğiz." diye konuştu.

Yeni hoca gelene kadar yönetim tarafından teknik sorumluluk görevi verilen Emre Belözoğlu, hedeflerinin sezonu 2 kupa ile kapatmak olduğunu söyledi. Kaptan, "Zeki Göle hoca ve ile birlikte elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce 'nı kazanıp ardından 'yı müzemize götüreceğiz." diye konuştu.
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