Fenerbahçe'de kara tablo
İki sezondur taraftarının yüzünü güldüremeyen Fenerbahçe yönetimi için zorlu süreç gelecek yıl da devam edecek. Hocanın kim olacağı belli değil. Transferler için de bütçe gerekiyor. En az 8 takviye yapması gereken sarı-Lacivertliler, sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Bunları yaparken, FFP’nin yanı sıra Federasyon’un harcama limitine de takılmamak zorunda.
Fenerbahçe için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.
Göndermek zorunda
Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.
Ali Koç'un transferde işi zor
Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. Ali Koç yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.
FFP ve harcama limiti kıskacında
Sarı-lacivertli Yönetim, transferleri yaparken UEFA'nın FFP kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece UEFA değil, TFF'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer politikasını şekillendirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...