12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kara tablo

Fenerbahçe'de kara tablo
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

İki sezondur taraftarının yüzünü güldüremeyen yönetimi için zorlu süreç gelecek yıl da devam edecek. Hocanın kim olacağı belli değil. Transferler için de bütçe gerekiyor. En az 8 takviye yapması gereken sarı-Lacivertliler, sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Bunları yaparken, ’nin yanı sıra Federasyon’un harcama limitine de takılmamak zorunda.

için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, 'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.

Göndermek zorunda

Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.

Ali Koç'un transferde işi zor

Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.

FFP ve harcama limiti kıskacında

Sarı-lacivertli Yönetim, transferleri yaparken 'nın kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece UEFA değil, 'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin politikasını şekillendirecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de yıldız isim takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'de yıldız isim takımla çalışmalara başladı
Lucescu'dan başarı garantisi! Şampiyon yaparım Lucescu'dan başarı garantisi! "Şampiyon yaparım"
Dirar sevinci Dirar sevinci
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör