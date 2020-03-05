05 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de takımın başına sürpriz isim! Yardımcısı Emre Belözoğlu olacak

F.Bahçe'de takımın başına sürpriz isim! Yardımcısı Emre Belözoğlu olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2020

ile yollarını ayırmasının ardından arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Adı , , ve gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle görevine son verilen 'yı gündemine aldı. Tecrübeli teknik adamı 'den öğrencisi Emre Belözoğlu'nun önerdiği ve 39 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Avcı'nın yardımcılığını yapacağı iddia edildi.

ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için birçok senaryo konuşuluyor. Listesine yerli ve yabancı bir çok ismi ekleyen Sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. ve yönetimi hoca konusunda planını belirledi.

Listesine , , ve 'ı ekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi bombayı, adeta sağ gösterip sol vuracak.

EMRE BELÖZOĞLU YARDIMCISI OLACAK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan 'yı tavsiye etti. 'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ve Avcı Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.


BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLAMADI

Başakşehir'i sürekli zirve yarışı içinde tutan ve bu sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Abdullah Avcı, ekonomik kriz içinde olan ve yönetim değişikliğinin yaşandığı ortamda başarılı olamadı. 56 yaşındaki , siyah beyazlı kulüptet 29 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 15 mağlubiyet elde etti ve 1.24 puan ortalamasını tutturdu. Avrupa Ligi'ndeyse 6 maçta 5 yenilgi ve 1 galibiyet alarak, gruptan çıkamadı.

İstanbulspor ve Başakşehir'de görev alan Avcı, bir dönem A 'nı da çalıştırdı.

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