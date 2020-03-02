Ali Koç ile Hasan Çavuşoğlu arasında flaş görüşme!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirileceği iddialarına yanıt verdi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u takımın başına getireceği iddia edilmişti.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı ve dedikodulara son noktayı koydu.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebiniz olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız. Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar." diye konuştu.
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