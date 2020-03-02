02 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı!

İşte Trabzonspor-F.Bahçe maçının iddaa oranları!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

yarı final karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iddaa oranları da belli oldu. Bordo-mavililer mücadelede favori olarak gösterildi.

yarı final ilk maçında karşılaşacak olan - maçı iddaa oranları belli oldu. Bordo-mavili takım karşılaşmanın favorisi gösterildi.

İŞTE ORANLAR:

Trabzonspor: 2.00
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.70

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