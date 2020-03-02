02 Mart 2020, Pazartesi
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Trabzonspor: 2.00
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı!
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iddaa oranları da belli oldu. Bordo-mavililer mücadelede favori olarak gösterildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu. Bordo-mavili takım karşılaşmanın favorisi gösterildi.
İŞTE ORANLAR:
Trabzonspor: 2.00
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.70
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