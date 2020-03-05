Lucescu'nun menajerinden Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir dönem A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran ve iki kulüple de şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen teknik adamın menajeri Süreyya Ertuğrul, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için arayışlar devam ediyor... Süper Lig'de son 5 maçından galibiyet alamayan ve 24 hafta sonunda 39 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Erol Bulut, Niko Kovac ve Roger Schmidt gibi isimlerin adı geçerken, Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun menajeri Süreyya Ertuğrul, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin karın ağrısı maalesef altyapıya verilmeyen değer. Trabzonspor dışındaki takımlar gençlere şans vermiyor. Bu kulüpler oyuncularını köreltiyorlar. U21 liginin kalkması bence yanlış bir hamle. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli.

''LUCESCU BU TARZ GÖREVLERİ KABUL ETMEYECEKTİR''

Lucescu ile Beşiktaş çok yakından ilgilendi. Lucescu'nun Sergen Yalçın'ın üzerinde büyük emeği var ancak Mircea Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir. Danışmanlık veya üst akıl tarzı görevlerle ilgilenmiyor. Lucescu sahaya inip takım çalıştırmak istiyor. 75 yaşında olmasına rağmen kendisini çok genç hissediyor. Lucescu'yu zamanında üst akıl olarak Galatasaray getirmek istedi ancak bunu Lucescu kabul etmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'du.

''LUCESCU'NUN HAYALİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK''

Lucescu'nun parayla işi yok. Devre arasında Sion'un teklifi vardı ancak maali şartlar uygun olmasına rağmen devre arası olduğu için Sion'un başına geçmedi. Lucescu bu tarz tekliflere kapalı. O 2 yıllık projesi olan takımların başına geçmek istiyor. Lucescu danışmanlık görevlerini kabul etmiyor. Fenerbahçe'den teklif gelirse Lucescu çalışmak ister. Onun en büyük arzusu Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktı." diye konuşmuştu.

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