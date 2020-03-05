05 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Lucescu'nun menajerinden Fenerbahçe itirafı!

Lucescu'nun menajerinden Fenerbahçe itirafı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

Fenerbahçe'de ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir dönem A , Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran ve iki kulüple de şampiyonluk yaşayan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen teknik adamın menajeri , Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için arayışlar devam ediyor... 'de son 5 maçından galibiyet alamayan ve 24 hafta sonunda 39 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Erol Bulut, Niko Kovac ve Roger Schmidt gibi isimlerin adı geçerken, Bir dönem A , Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran 'nun menajeri , Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin karın ağrısı maalesef altyapıya verilmeyen değer. dışındaki takımlar gençlere şans vermiyor. Bu kulüpler oyuncularını köreltiyorlar. U21 liginin kalkması bence yanlış bir hamle. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli.

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''LUCESCU BU TARZ GÖREVLERİ KABUL ETMEYECEKTİR''

Lucescu ile Beşiktaş çok yakından ilgilendi. Lucescu'nun 'ın üzerinde büyük emeği var ancak Mircea Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir. Danışmanlık veya üst akıl tarzı görevlerle ilgilenmiyor. Lucescu sahaya inip takım çalıştırmak istiyor. 75 yaşında olmasına rağmen kendisini çok genç hissediyor. Lucescu'yu zamanında üst akıl olarak Galatasaray getirmek istedi ancak bunu Lucescu kabul etmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'du.

''LUCESCU'NUN HAYALİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK''

Lucescu'nun parayla işi yok. Devre arasında Sion'un teklifi vardı ancak maali şartlar uygun olmasına rağmen devre arası olduğu için Sion'un başına geçmedi. Lucescu bu tarz tekliflere kapalı. O 2 yıllık projesi olan takımların başına geçmek istiyor. Lucescu danışmanlık görevlerini kabul etmiyor. Fenerbahçe'den teklif gelirse Lucescu çalışmak ister. Onun en büyük arzusu Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktı." diye konuşmuştu.

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