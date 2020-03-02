02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ali Koç'a ağır Ersun Yanal eleştirisi! "Bu nasıl yönetim anlayışı?"

Ali Koç'a ağır Ersun Yanal eleştirisi! Bu nasıl yönetim anlayışı?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2020

Lige havlu atan F.Bahçe'nin önünde tek hedef kalmıştı. Herkes son iki maçta kaybedilen puanlara rağmen istifa etmeyen için maçının 'kader sınavı' olacağını düşünürken dün gece 'ayrılık' açıklaması yapıldı. Fenerbahçeli taraftarları ise başkan 'u "Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor? Bu nasıl yönetim anlayışı?" şeklinde eleştirdi.

Geldiği günden beri 'yi aşağı doğru çeken başkan 'un, ile yolları ayırma kararı sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şu anda elinde sadece kupa kalan ve sezonun en kritik maçı olarak görülmesi gereken mücadelesine 'gönderilmiş' bir hoca ile çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yollarını ayırdığın hocayla yarı final maçına mı çıkılır? Bu nasıl yönetim anlayışı" yorumlarıyla Ali Koç'u eleştirdi.

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