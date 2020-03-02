Ali Koç'a ağır Ersun Yanal eleştirisi! "Bu nasıl yönetim anlayışı?"

Lige havlu atan F.Bahçe'nin önünde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalmıştı. Herkes son iki maçta kaybedilen puanlara rağmen istifa etmeyen Ersun Yanal için Trabzonspor maçının 'kader sınavı' olacağını düşünürken dün gece 'ayrılık' açıklaması yapıldı. Fenerbahçeli taraftarları ise başkan Ali Koç'u "Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor? Bu nasıl yönetim anlayışı?" şeklinde eleştirdi.

Geldiği günden beri Fenerbahçe'yi aşağı doğru çeken başkan Ali Koç'un, Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şu anda elinde sadece kupa kalan ve sezonun en kritik maçı olarak görülmesi gereken Trabzonspor mücadelesine 'gönderilmiş' bir hoca ile çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yollarını ayırdığın hocayla yarı final maçına mı çıkılır? Bu nasıl yönetim anlayışı" yorumlarıyla Ali Koç'u eleştirdi.

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