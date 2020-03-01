02 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Emre Bol: Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini Takım Oyunu programına canlı bağlanarak aktaran A Spor yorumcusu Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün Yanal ile yollarını ayırmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.
01.03.2020
Bol'un açıklamaları şu şekilde:
"Ersun Yanal ile normal şartlarda Ankaragücü maçından sonra yolların ayrılması gerekiyordu ancak Galatasaray maçı dolayısıyla biraz daha bekleyelim diye bir düşünce hakim oldu ve Galatasaray maçına Ersun Yanal ile çıkıldı. 'Bugüne kadar bütün sıkıntı Ersun Yanal'daydı ama bundan sonraki her şey Fenerbahçe yönetimine yazar.' diye bir ifade kullanmıştım. Ben bu kararı son derece destekliyorum. "
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 29/02/2020
- Kocaelispor 2-0 Karşıyaka
- Spor Ajansı - 29/02/2020
- "Fenerbahçe'nin bu şekilde oynayarak kazanma olasılığı yok"
- Kocaelispor 2-1 Karşıyaka
- Selahaddin Dinçel'in maç sonu açıklamaları
- "Fenerbahçe'nin bu şekilde oynayarak kazanma olasılığı yok"
- Kocaelispor 1-0 Karşıyaka
- Selahaddin Dinçel'in maç sonu açıklamaları
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...