Fenerbahçe Ersun Yanal'ı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, yollarını ayırdığı teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Yanal ile karşılıklı olarak sözleşmenin sonlandırıldığını bildirdi.
Fenerbahçe, ligde son 5 haftada sadece 2 puan alabilen teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı almış ve bu kararı resmi internet sitesinden duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım bu ayrılığı KAP'a da bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur."
ERSUN YANAL'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Ersun Yanal bu sezon sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 31 maça çıktı. 17 galibiyet alan Yanal, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyete ise engel olamadı.
TAZMİNAT ÖDENMEYECEK
Fenerbahçe, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurduğu Ersun Yanal'a herhangi bir ödeme yapmayacak.
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