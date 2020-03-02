02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe ayrılığı KAP'a bildirdi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

, yollarını ayırdığı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Yanal ile karşılıklı olarak sözleşmenin sonlandırıldığını bildirdi.

, ligde son 5 haftada sadece 2 puan alabilen ile yollarını ayırma kararı almış ve bu kararı resmi internet sitesinden duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım bu ayrılığı 'a da bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

ERSUN YANAL'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Ersun Yanal bu sezon sarı-lacivertlilerin başında ve 'nda toplam 31 maça çıktı. 17 galibiyet alan Yanal, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyete ise engel olamadı.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurduğu Ersun Yanal'a herhangi bir ödeme yapmayacak.

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi! haberin devamı
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