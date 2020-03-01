02 Mart 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Fenerbahçe'deki kötü gidişata dur diyemeyen Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli yönetim, Yanal sonrası için tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçirmeyi planlıyor. Teknik direktörlük görevi için B planı da hazırlayan yönetim, Ersun Yanal yerine gelebilecek birkaç ismi daha belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 00:09
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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe'nin önlenemez düşüşü, Antalyaspor maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve Kadıköy'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Ajansspor'un haberine göre, planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

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