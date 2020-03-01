Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...

Fenerbahçe'deki kötü gidişata dur diyemeyen Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli yönetim, Yanal sonrası için tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçirmeyi planlıyor. Teknik direktörlük görevi için B planı da hazırlayan yönetim, Ersun Yanal yerine gelebilecek birkaç ismi daha belirledi. İşte detaylar...