Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, 3 Mart Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında son kez takımın başında sahaya çıkacak.
Süper Lig'deki son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şubat ayını galibiyet alamadan kapatan Fenerbahçe'de fatura Ersun Yanal'a kesildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı ancak deneyimli teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.
"Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır. Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."
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