02 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal'ın vaatleri havada kaldı! İşte o sözler

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yanal'ın isteği doğrultusunda tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı açıklandı. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ikinci döneminde verdiği vaatler...
01.03.2020

DİĞER
Ersun Yanal'ın vaatleri havada kaldı! İşte o sözler Ersun Yanal'ın vaatleri havada kaldı! İşte o sözler 01.03.2020
Emre Bol: Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar Emre Bol: Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar 01.03.2020
Zeki Uzundurukan: Ali Koç yönetimi her alanda hata yapıyor Zeki Uzundurukan: Ali Koç yönetimi her alanda hata yapıyor 01.03.2020
Fenerbahçe'nin bu şekilde oynayarak kazanma olasılığı yok "Fenerbahçe'nin bu şekilde oynayarak kazanma olasılığı yok" 01.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erman Toroğlu'ndan Ersun Yanal'a eleştiri Erman Toroğlu'ndan Ersun Yanal'a eleştiri 01.03.2020
Belki de şu anda F.Bahçe tarihinin en başarısız yönetimi var "Belki de şu anda F.Bahçe tarihinin en başarısız yönetimi var 01.03.2020
F.Bahçe kupadan elenirse bu Yanal'a değil yönetime yazar "F.Bahçe kupadan elenirse bu Yanal'a değil yönetime yazar" 01.03.2020
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yürüyecek hali yok Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yürüyecek hali yok 29.02.2020
Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor 29.02.2020
Fenerbahçe kötü gidişe dur demek istiyor Fenerbahçe kötü gidişe dur demek istiyor 29.02.2020
Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 48. randevusu Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 48. randevusu 29.02.2020
Vedat Muriç düşüte Vedat Muriç düşüte 29.02.2020
Fenerbahçe kafilesi Antalya'da Fenerbahçe kafilesi Antalya'da 28.02.2020
Ali Koç'a protesto Ali Koç'a protesto 28.02.2020
Ersun Yanal'ın hedefi kalan maçları kazanmak Ersun Yanal'ın hedefi kalan maçları kazanmak 28.02.2020
Fenerbahçe'de moral yemeği Fenerbahçe'de moral yemeği 28.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik
Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından kareler
Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal'ın yerine...
Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...
Spor yazarları Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör