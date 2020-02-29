29 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal tribünde

Ersun Yanal tribünde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Derbide hakeme yönelik spormenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç ceza alan ve antrenör Volkan Kazak, Antalya'da kulübede yer alamayacak.

Tahkim, Kazak için yapılan itirazı reddetti. İkili karşılaşmayı tribünden izleyecek. Fenerbahçe yedek kulübesinde bu akşam antrenör Recep Karatepe olacak. Yanal ile Karatepe arasındaki iletişimi, idari menajer 'nın telefonla sağlaması bekleniyor.

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