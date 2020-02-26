Fenerbahçe'de büyük fiyasko!

Büyük vaatlerle göreve gelen başkan Ali Koç, Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemini yaşatıyor. Kadıköy serisi bitti, şampiyonluk zora girdi. Basketbolda bile büyük düşüş var. Verilen sözler uçtu gitti. Çevresi sırt çevirmeye başladı.

Kaybedilen G.Saray derbisinde protokolden atlayarak büyük bir skandala imza atan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa basınında bile gündem olmuştu. Taraftarla tartışmak için yaptığı bu hareket sonrası camia içinde güvendiği isimler bile başkana tepki göstermeye başlarken, seçilmeden önceki vaatleri ile kulübün şu anki hali kıyaslanmaya başladı. Bu süreçte en önemli etken, Kadıköy'deki serinin bitmesi ve şampiyonluğun bu sezon da zora girmesi oldu.

O TRİBÜNÜN ÖNEMİ

Diğer bir kritik nokta ise başkanın taraftarların arasına atladığı tribünün önemi... Koç'un "Satmayın beni" sözlerinin sebebi de olayların Fenerium Alt E tribününde çıkması. Çünkü Koç'un atladığı Fenerium Alt-E blok Saracoğlu'nun en pahalı biletinin satıldığı tribün. O tribünde oturanların neredeyse tamamı kombine sahipleri ve o tribünde oturanların pek çoğu Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde kendisinin yaptığı toplantılara gelip başkan adaylığına destek verenler.

İŞTE KOÇ DÖNEMİNDEKİ DİĞER OLUMSUZ SONUÇLAR

Geçen sezon lig tarihinin en kötü başlangıcı yapıldı.

Yanlış transferler yüzünden borçların azaltılması için konulan sıcak para havaya gitti.

Kulüpte işi bilen herkes "Azizci" denilerek işten atıldı.

Comolli'ye teslim olundu. Yaptığı hatalı transfer ve kulübün içindeki iş bilen adamları temizlemesi yüzünden devamlılık kayboldu.

Basketbolda bile en kötü dönem yaşanıyor.

BOKS ŞUBESİ GERİ ADIM ATTI

Başkanlık seçimi öncesinde Fenerbahçe'de bölge sorumluları birer birer istifa ederek, Ali Koç'u destekleme kararı almıştı… G.Saray hezimeti F.Bahçe'de herşeyi ters yüz etti. O dönemde istifa ederek Ali Koç'un yanında olma kararı alan bu isimlerin taraf değiştirme kararı aldıkları konuşuluyor. Ayrıca Ali Koç'un muhalifleriyle bir araya geldikleri gelen bilgiler arasında. Koç'un başkan olmasında önemli payı olan boks şubesindeki bazı isimlerin de başkanı destekleme kararından vazgeçtikleri ifade ediliyor.

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