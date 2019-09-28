28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini sürdürdü

F.Bahçe TT Stadı'ndaki yenilmezlik serisini sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2019

, Spor Toto 'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk olduğu 'la golsüz berabere kaldı.

Bu sezon ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 12'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında ile karşı karşıya gelecek.

DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

, karşısında 'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.

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VEDAT MURİC'İN KAFASINA BANDAJ SARILDI

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı.

Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti.

ERSUN YANAL'IN HAMLELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü , 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı.

Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı.

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90+2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, oyuna dahil oldu.

Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90+6. dakikada 'nin yerine 'ı sahaya sürerek kullandı.

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HASAN ALİ BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Hasan Ali, derbinin 90+6. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı 'ta ile oynanan mücadelede sakatlanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK SARI KARTINI GÖRDÜ

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ilk sarı kartını Galatasaray derbisinde gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, mücadelenin 75. dakikasında Emre Mor'a faul yaptı. Hakem , Emre'ye sarı kart gösterdi.

ALTAY'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapatan 21 yaşındaki file bekçisi, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

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