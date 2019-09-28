28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gustavo göz doldurdu

Gustavo göz doldurdu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Fenerbahçeli futbolcu , derbisinde 7 kez top çalmayla sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi.

'de oynanan - derbisinde etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Oyun içerisinde yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Gustavo, Fenerbahçe adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.
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