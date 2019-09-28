28 Eylül 2019, Cumartesi
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Gustavo göz doldurdu
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde 7 kez top çalmayla sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi.
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Oyun içerisinde yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Gustavo, Fenerbahçe adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.
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