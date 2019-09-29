29 Eylül 2019, Pazar
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Tolga’dan süper şut
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı-lacivertli futbolcu Tolga Ciğerci ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Ciğerci'nin ilk yarının sonlarına doğru bir şutu direği yalayıp auta gitti.
Kanarya'nın orta sahasındaki oyuncusu Tolga Ciğerci eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11 başladı. Ersun Yanal onun koşu kalitesinden faydalanmak için sahaya sürdü. Çok çalışkan bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcunun ilk yarıdaki bir şutu direği yalayıp auta gitti.
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