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GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı

Derbide rekor kırıldı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Türk en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

'in 6. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe derbisinde 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk 'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

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