Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumu en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe derbisinde 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı.