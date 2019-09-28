Sofiane Feghouli isyan etti!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakmasının ardından teknik heyete tepki gösterdi. Ağır ağır kenara gelen Feghouli'nin yedek kulübesinde Levent Şahin'e el uzatmaması gözlerden kaçmadı.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe derbisinde gösterdiği tepki dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Feghouli, 68. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Çok ağır bir şekilde kenara gelen Cezayirli oyuncunun çok sinirli olduğu gözlendi. Sözlü tepkilerine devam ederek yerini Emre Mor'a bırakan, ardından yedek kulübesinde yer alan Levent Şahin'e de tepki gösteren 29 yaşındaki oyuncu, Şahin'le konuşmadan takım arkadaşlarının yanına geçmeyi tercih etti.
Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 asist kaydetti.
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