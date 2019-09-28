28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Sofiane Feghouli isyan etti!

Feghouli isyan etti!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

Son dakika haberi: 'ın Cezayirli futbolcusu , maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakmasının ardından teknik heyete tepki gösterdi. Ağır ağır kenara gelen Feghouli'nin yedek kulübesinde 'e el uzatmaması gözlerden kaçmadı.

'da son dakika gelişmesi... 'nin derbisinde gösterdiği tepki dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Feghouli, 68. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çok ağır bir şekilde kenara gelen Cezayirli oyuncunun çok sinirli olduğu gözlendi. Sözlü tepkilerine devam ederek yerini Emre Mor'a bırakan, ardından yedek kulübesinde yer alan 'e de tepki gösteren 29 yaşındaki oyuncu, Şahin'le konuşmadan takım arkadaşlarının yanına geçmeyi tercih etti.

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 asist kaydetti.

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