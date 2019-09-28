28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i unutmadı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta statta güzel görüntüler vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde  pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da Koray Şener tezahüratı yaptı.

Dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından örnek gösterilecek bir davranış geldi. Geçtiğimiz sene Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli renklere gönül vermiş hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da bu pankarta kayıtsız kalmadı ve Koray Şener tezahüratı yaptı.

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