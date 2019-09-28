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Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i unutmadı
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta statta güzel görüntüler vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da Koray Şener tezahüratı yaptı.
Dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından örnek gösterilecek bir davranış geldi. Geçtiğimiz sene Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli renklere gönül vermiş Koray Şener hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da bu pankarta kayıtsız kalmadı ve Koray Şener tezahüratı yaptı.
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