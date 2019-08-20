20 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!

Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.08.2019

'de yeni sezona 5-0'lık galibiyeti ile başlayan , önümüzdeki maçlara odaklandı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları ve sonraki hafta evinde karşılaşacakları maçlarını da kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

En son 2015-2016 sezonunda 10'uncu haftada liderlik koltuğuna oturan , 2019-20 sezonu gülerek başladı. Ligde önceki hedefleri deplasmanından galibiyetle ayrılmak olan sarı-lacivertli ekip, bu maçı da kazanarak taraftarı mutlu etmenin peşinde.

TAKIMA EMRE MORALİ
Fenerbahçe'de takıma 4 yıllık aradan sonra dönen kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayı 1542 gün sonra ilk kez resmi bir maçta giydi. Maça 11'de kaptan pazubenti ile başlayan ve 73'üncü dakikada 'ye yerini bırakan tecrübeli futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da takıma katkısını sürdürüyor. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenen ve her anlarında yanında olan Emre, birlik ve moral için elinden geleni yapıyor.

YANAL MUTLU VE İDDİALI
Fenerbahçe'de teknik direktör , bu seneden umutlu ve iddialı. Lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekipte stada gelerek destek veren taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Ersun Yanal'ın da yanında oldular. Takımın bulduğu gollerden sonra sevinç yaşayan Yanal, ligdeki diğer maçları da kazanarak milli araya mutlu girmenin hesaplarını yapıyor. Ancak Yanal oyuncularını maçtan sonra uyararak daha tam hazır olmadıklarını ve yapacakları çok şey bulunduğunu belirterek, Başakşehir ve maçlarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini söyledi.

MOSES BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Sarı-lacivertli ekipte , Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, dün oynanan maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Moses'in yapılan tetkikler sonrasında ön üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Moses'in Medipol Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

TOLGAY İLE SERDAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden ile , takımın bugünkü rejenerasyon antrenmanına katıldı. Takımla çalışmalara başlayan futbolcuların Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

HASAN ALİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli ekipte AudiCup'ta oynanan maçında sakatlık yaşayan 'ın ise tedavisi sürüyor.
Bayern Münih ile oynanan maçta sağ ayağından sorun olan ve stadı koltuk değnekleri ile terk eden Hasan Ali'nin 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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