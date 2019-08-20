20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep maçında 5-0 gibi farklı bir skorla alınan zaferle başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 3, 4, 6 ve 9 numara çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer girişimlerinde bulunduğu isim için ayrıntılar ve transfere dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 13:42
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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

Bir yandan Manchester United'dan Marcos Rojo'yu transfer etmek için çabalayan Fenerbahçe'de stopere dünyaca ünlü bir yıldız aday girdi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

Kanarya'da ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçı ile orta alan ve hücum bölgesindeki performanslar göz doldurdu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

Ancak rakip takımın yeterli atak yapamaması defanstaki sorunların ortaya çıkmasını da engellemiş oldu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

İşini riske atmak istemeyen sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, stoper için talebini yinelerken Kanarya atağa kalktı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!

Kolarov'u sol bek ve stoper için değerlendirmeyi düşünen Yanal, bu transferin çıkmaza girmesi sonrası kurmaylardan yeni bir hamle yapılmasını istemişti.

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