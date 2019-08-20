20 Ağustos 2019, Salı
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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi!
Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep maçında 5-0 gibi farklı bir skorla alınan zaferle başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 3, 4, 6 ve 9 numara çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer girişimlerinde bulunduğu isim için ayrıntılar ve transfere dair bilgiler...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 13:42
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