20 Ağustos 2019, Salı

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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasında dikkat çeken birçok sonuç ortaya çıktı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenebahçe lige 5-0'lık net bir galibiyetle başladı. İşte ligin ilk haftasında ortaya çıkan sonuç ve haftanın 11'i...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:59
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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Beşiktaş ise yeni sezona yenilgiyle başladı.

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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.

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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!

İşte, Süper Lig'in 1. hafta maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...

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Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

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