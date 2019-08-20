20 Ağustos 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasında dikkat çeken birçok sonuç ortaya çıktı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenebahçe lige 5-0'lık net bir galibiyetle başladı. İşte ligin ilk haftasında ortaya çıkan sonuç ve haftanın 11'i...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:59
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"