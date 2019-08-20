Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve 5-0'lık Gazişehir galibiyetinin ardından liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen Frey'in Nürnberg'e kiralanmasının ardından, sarı-lacivertliler bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





