20 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve 5-0'lık Gazişehir galibiyetinin ardından liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen Frey'in Nürnberg'e kiralanmasının ardından, sarı-lacivertliler bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 15:59
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Yeni sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de, ikinci haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlandı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Sarı-lacivertliler bir yandan bu zorlu sınava hazırlanırken, diğer yandan da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Ülkemizde transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar zamanı olduğunu düşünen yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Frey'in ardından...

Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada iki stoper ve bir orta saha alınacağını belirtmiş, bu ifadesinden sonra Zanka transferi gerçekleşmişti.

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