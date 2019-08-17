17 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Simon Kjaer Espanyol maçı kadrosuna dahil edilmedi

Sevilla'dan flaş Kjaer kararı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

'nin eski futbolcusu , Sevilla'nın 'da oynayacağı Espanyol maçı kadrosuna dahil edilmedi. Danimarkalı stoperin ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

döneminde ismi ile anılan , Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol maçının kadrosu şöyle:

Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz

Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas

Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes

Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi

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