Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre'den sonra o da dönüyor

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Net bir galibiyetle taraftarını mutlu eden Kanarya, Galatasaray'ın da istediği eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





