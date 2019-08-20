20 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre'den sonra o da dönüyor
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Net bir galibiyetle taraftarını mutlu eden Kanarya, Galatasaray'ın da istediği eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 11:52
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