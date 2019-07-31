Max Kruse: "Bu kadar hata yaparsanız cezayı keserler"
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Real Madrid ve Tottenham'ın da yer aldığı Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Alman yıldız Max Kruse, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİTMEDİ"
Takımının tek golünü kaydeden Kruse, "Maç planladığımız gibi gitmedi. Fakat, bizim için önemli bir test oldu. Nerede durduğumuzu gördük" dedi.
"CEZAYI KESERLER"
Mücadelede çok hata yaptıklarını belirten ve sahaya iyi bir oyun yansıtabilmek için daha az hata yapmalarını gerektiğini vurgulayan Max Kruse, "Bayern Münih'e karşı bu kadar hata yapamazsınız. Herkes, Bayern Münih'in seviyesini biliyor. Hata yaptığınız an cezayı keserler" şeklinde konuştu.
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