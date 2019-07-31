31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Max Kruse: "Bu kadar hata yaparsanız cezayı keserler"

Bu kadar hata yaparsanız cezayı keserler
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'nin Alman futbolcusu , 'ta 'e 6-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ve Tottenham'ın da yer aldığı 'taki ilk maçında 'e 6-1 mağlup olan 'de Alman yıldız , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİTMEDİ"

Takımının tek golünü kaydeden Kruse, "Maç planladığımız gibi gitmedi. Fakat, bizim için önemli bir test oldu. Nerede durduğumuzu gördük" dedi.

"CEZAYI KESERLER"

Mücadelede çok hata yaptıklarını belirten ve sahaya iyi bir oyun yansıtabilmek için daha az hata yapmalarını gerektiğini vurgulayan Max Kruse, "Bayern Münih'e karşı bu kadar hata yapamazsınız. Herkes, Bayern Münih'in seviyesini biliyor. Hata yaptığınız an cezayı keserler" şeklinde konuştu.

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