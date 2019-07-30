31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'un ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşan ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın taraftarın kendisine yönelik tepkisi sonrası sahayı terk etmek istemesi maça damga vurdu. Faslı futbolcu, Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun çabalarıyla tekrar sahaya döndü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 23:46
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan Nabil Dirar'a şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!

Bu tepki sonrası Dirar, taraftarların tepkileri üzerine topu taça atarak sahadan çıkmak istedi.

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