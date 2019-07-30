31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan şok hareket!
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'un ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşan ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın taraftarın kendisine yönelik tepkisi sonrası sahayı terk etmek istemesi maça damga vurdu. Faslı futbolcu, Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun çabalarıyla tekrar sahaya döndü. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 23:46
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