Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilirken sezona hiç hazır gözükmedi. Peki sarı-lacivertli futbolcular zorlu maçta nasıl oynadılar. İşte dikkat çeken performanslar...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





