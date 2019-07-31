31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilirken sezona hiç hazır gözükmedi. Peki sarı-lacivertli futbolcular zorlu maçta nasıl oynadılar. İşte dikkat çeken performanslar...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 09:14
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa'da düzenlenen en üst düzey turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Sarı-lacivertliler turnuvaya ev sahipliği yapan Bavyera ekibine 6-1 yenildi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Özellikle 5-0 biten ilk yarıda oynanan futbol taraftarı çileden çıkardı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

RAKİP REAL MADRİD

Maçın ilk yarısını Renato Sanches, Goretzka, Müller (2) Coman'ın golleriyle 5-0 geride kapatan F.Bahçe, 58'de Müller'den bir gol daha yedi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Kanarya'nın tek golünü 64. dakikada yeni transfer Max Kruse kaydetti. Fenerbahçe, bugün üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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