02 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 3 yıllık anlaşma
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019

çalışmalarını sürdüren , İstikbal Mobilya forması giyen ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Profesyonel kariyerine 'nın takımında başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 4 sezonda Kayserispor'da forma giydi. Deniz Türüç, Kayserispor'da görev aldığı 122 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!

EROL BEDİR TRANSFERİ DOĞRULADI

Kayserispor Başkanı , A Spor'a özel yaptığı açıklamada Deniz'in Fenerbahçe'ye transferini doğruladı. İşte Erol Bedir'in açıklamaları:

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