Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Deniz Türüç transferini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 4 sezonda Kayserispor'da forma giydi. Deniz Türüç, Kayserispor'da görev aldığı 122 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı.

EROL BEDİR TRANSFERİ DOĞRULADI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Deniz'in Fenerbahçe'ye transferini doğruladı. İşte Erol Bedir'in açıklamaları: