31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin yer aldığı Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, turnuvadaki üçüncülük mücadelesinde karşılaşacakları Real Madrid karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 31.07.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39
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