Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin yer aldığı Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, turnuvadaki üçüncülük mücadelesinde karşılaşacakları Real Madrid karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi.