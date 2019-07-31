31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin yer aldığı Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, turnuvadaki üçüncülük mücadelesinde karşılaşacakları Real Madrid karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39
  • 1
  • 28
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Bayern Münih'ten alınan farklı yenilgi sonrası keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı.

  • 2
  • 28
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ikinci maçında alacağı galibiyetle turnuvayı üçüncülükle tamamlamak istiyor.

  • 3
  • 28
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 19:00'da oynanacak.

  • 4
  • 28
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşirken, Hasan Ali'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

  • 5
  • 28
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Hertha Berlin maçında sakatlanırken, Hasan Ali Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör