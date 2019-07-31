31 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Nabil Dirar maçın ardından Fenerbahçe taraftarından özür diledi
Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı müsabakada sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan ve bu tepkiler üzerine sahadan ayrılmak isteyen Nabil Dirar, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı müsabakada sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan ve bu tepkiler üzerine sahadan ayrılmak isteyen Nabil Dirar, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"