31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nabil Dirar maçın ardından Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı müsabakada sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan ve bu tepkiler üzerine sahadan ayrılmak isteyen Nabil Dirar, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Dirar F.Bahçe taraftarından özür diledi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'nin 'ta ile oynadığı müsabakada sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan ve bu tepkiler üzerine sahadan ayrılmak isteyen , maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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